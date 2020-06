Rechtszaak fatale flatbrand Arnhen 16 juni achter gesloten deuren

De rechtbank in Arnhem behandelt dinsdag 16 juni de zaak over de fatale flatbrand tijdens de jaarwisseling in Arnhem. Twee jongens, twaalf en dertien jaar oud, zijn de verdachten in deze rechtszaak.

De kinderrechters van de meervoudige kamer behandelen de zaak achter gesloten deuren, kondigde de rechtbank dinsdag aan. Dat is gebruikelijk bij strafzaken met minderjarige verdachten.

Door de brand kwamen een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje om het leven. De 36-jarige moeder en haar 8-jarige dochter raakten zwaargewond. De brand in de flat aan het Gelderseplein ontstond doordat een bank in het portiek van de flat vlam vatte toen daar vuurwerk op was gelegd.

De rechtbank is van plan om op maandag 29 juni om 13:15 uur uitspraak te doen.