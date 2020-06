Onderzoek: twee op drie Europeanen willen duurzamer voedsel

Twee op de drie Europeanen staan open voor het veranderen van hun eetgewoonten voor een beter milieu en klimaat. Daarvoor moet wel duidelijker worden wat de duurzame optie is, bijvoorbeeld door betere informatie op productlabels. Ook de prijs speelt een rol, hoewel duurzaam voedsel niet noodzakelijkerwijs duurder hoeft te zijn.

Dat komt naar voren uit representatief onderzoek van consumentenbonden in elf EU-landen, waaronder Nederland. Veel van de 11.000 respondenten zijn bereid meer seizoensfruit en – groente te kopen en vaker vegetarisch te eten, mits dat niet te duur is. Minder zuivelproducten consumeren blijft wel lastig.

Veel mensen blijken de impact van hun eigen eetgewoonten op milieu en klimaat te onderschatten, is een andere bevinding. Iets meer dan vier op de tien mensen zijn evenwel gestopt met het eten van rood vlees of doen dat veel minder uit milieuoverwegingen, blijkt volgens de Europese consumentenkoepel BEUC uit het onderzoek. Insecten of voedsel uit het laboratorium wekken over het algemeen weinig eetlust op, maar bijvoorbeeld vegaburgers, linzen en bonen worden wel breed geaccepteerd als alternatieve bron van eiwit.

De coronapandemie verandert de manier waarop naar eten wordt gekeken, waarbij de vraag is in hoeverre de trend om vaker thuis te koken of meer lokaal eten te kopen aanhoudt. Beleidsmakers zouden hierop moeten inspelen, aldus BEUC.

“Consumenten zijn hongerig naar verbeterde informatie op voedingslabels en een breder palet aan duurzame opties”, zegt BEUC-directeur Monique Goyens. Volgens haar is voor overheden, voedselproducenten en retailers een cruciale rol weggelegd door via de aanpassing van prijzen en marketing een duurzamer voedselpatroon te stimuleren. Zij betreurt het dat de Europese Commissie heeft besloten niet te stoppen met het financieren van vleesreclames.