Officieel dodental coronavirus stijgt met 10 naar 5977

Het aantal overledenen in Nederland van wie vaststaat dat ze besmet waren met het coronavirus is gestegen met tien. In de officiële registratie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staat het totale dodental nu op 5977.

Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms later doorgegeven.

In Nederlandse ziekenhuizen zijn negen nieuwe coronapatiënten opgenomen. Ook die gegevens komen soms pas later binnen.

In de cijfers van woensdag zijn sterfgevallen en ziekenhuisopnames verwerkt die zich tijdens het lange pinksterweekend voordeden. Dinsdag meldde het RIVM vijf nieuwe sterfgevallen.