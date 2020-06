Een 25-jarige automobilist die op de A15 ter hoogte van de Rotterdamse Waalhaven 93 kilometer te hard reed, is zijn rijbewijs kwijt. De man reed 193 kilometer per uur, waar 100 kilometer per uur is toegestaan, twitterde de politie vrijdagochtend vroeg.

Ook is de man aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van verdovende middelen