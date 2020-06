Eerste versie coronadashboard online

Een proefversie van het veelbesproken coronadashboard van de overheid is vrijdag online gegaan. Te zien is onder meer het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames van de afgelopen dagen, het aantal opnames op de intensive cares en het aantal positief geteste mensen per 100.000 Nederlanders. Ook kunnen mensen kijken hoe het virus zich ontwikkelt in hun eigen regio.

Met behulp van het dashboard moet snel kunnen worden ingegrepen als het coronavirus weer oplaait. Voor de verschillende cijfers zijn zogenoemde ‘signaalwaarden’ vastgesteld: als in meerdere categorie├źn deze ‘alarmbel’ afgaat, kan dat reden zijn om in te grijpen, aldus het ministerie van Volksgezondheid (VWS).

“Als meerdere indicatoren boven de signaalwaarde komen, kan dat aanleiding zijn voor het kabinet om een advies van het Outbreak Management Team te vragen over nadere maatregelen.”

Nog niet alle gegevens zijn in het huidige dashboard verwerkt. VWS wil in de tweede helft van juni de definitieve versie lanceren.