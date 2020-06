Veel gezondheidsklachten bij thuiszittende coronapatiënten

Een groot deel van de coronapatiënten die thuis hebben gezeten, heeft bijna drie maanden na de eerste symptomen van het virus nog ernstige klachten. Ruim 9 op de 10 patiënten geven zelfs aan problemen te hebben met simpele dagelijkse activiteiten. Dat melden het Longfonds en kenniscentrum CIRO na een peiling onder 1622 mensen met klachten na corona.

“We zijn hier echt van geschrokken”, zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds. “Het is voor het eerst dat deze grote patiëntengroep in beeld wordt gebracht. Deze mensen moeten echt gezien, gehoord en geholpen worden.”

Van de mensen die meewerkten heeft 91 procent nooit in het ziekenhuis gelegen vanwege corona, bij 43 procent is geen diagnose gesteld door een arts. Veruit de grootste groep (85 procent) zegt dat zijn gezondheid vóór de corona-infectie goed was. Nu is dat nog maar 6 procent.

Bijna de helft geeft aan na corona niet meer te kunnen sporten, meer dan 6 op de 10 heeft zelfs problemen met lopen. “Dat is schokkend”, zegt Rutgers. “Dit zijn gezonde mensen die zich nu afvragen of ze ooit volledig herstellen van corona.”