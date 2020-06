FunX begint petitie om racisme verplicht te behandelen op school

Radiozender FunX is een petitie begonnen met de oproep racisme voortaan verplicht te behandelen op basis- en middelbare scholen. Het initiatief werd aangedragen door drie vriendinnen die vinden dat er op hun school te weinig aandacht aan het onderwerp wordt besteed. DJ Fernando Halman, die dagelijks het programma Start! presenteert, heeft zich opgeworpen als ambassadeur van het plan.

Als zij op de website Petitie24.nl meer dan 40.000 handtekeningen inzamelen, komt het onderwerp in elk geval op de agenda van de Tweede Kamer te staan. Volgens een van de drie, de 18-jarige Sohna, is er in het huidige onderwijs te weinig gelegenheid om over onderwerpen als racisme te praten.

De drie vriendinnen hebben een concreet plan van aanpak liggen. “We willen bijvoorbeeld dat basisscholen gebruik gaan maken van poppen, kinderboekjes en video’s waar allerlei karakters in voorkomen van alle soorten, kleuren en geloven. Die moeten gelijkwaardig afgebeeld worden en niet stereotyperend. Daarmee kan je voor kinderen ook een voorbeeld stellen van: zo kunnen we elkaar zien en zo zouden we met elkaar kunnen omgaan.”