Rechtbank doet uitspraak in liquidatiezaak Delft

De rechtbank in Den Haag doet vrijdagmiddag uitspraak in de zaak over de liquidatie van de Delftse crimineel Karel Pronk. Hij werd in augustus 2018 op klaarlichte dag van dichtbij neergeschoten bij een koffiehuis in Delft.

De 53-jarige Errol J. wordt verdacht van de liquidatie. Het Openbaar Ministerie heeft 22 jaar gevangenisstraf tegen hem geëist. Op de kogelhulzen die bij het café zijn gevonden, is DNA van J. aangetroffen. Hij werd vorig jaar zomer in Spanje gearresteerd.

Volgens zijn advocaat is er geen overtuigend bewijs dat J. de dader is en moet hij worden vrijgesproken, mede omdat een getuige wispelturige verklaringen heeft afgelegd. Zelf heeft de verdachte tijdens verhoren van de politie en tijdens de behandeling van zijn zaak in de rechtbank altijd gezwegen. Een motief voor de schietpartij is nooit opgehelderd.