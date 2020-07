Kabinet laat Typhoon en Edgar Davids slavernijdebat oppoken

Popmuzikant Typhoon, ex-international Edgar Davids en vier anderen gaan in opdracht van het kabinet het maatschappelijk debat over het Nederlandse slavernijverleden aanzwengelen. Zo hoopt het kabinet Nederlanders te verbinden en “een bredere erkenning van dit gedeelde verleden” te bereiken, laat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) weten.

Het zeskoppige ‘adviescollege’ onder leiding van de Antilliaanse politicus Frits Goedgedrag organiseert “een reeks gesprekstafels over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving”, schrijft Ollongren aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling bijvoorbeeld mensen uit de sport, uit de culturele sector of het bedrijfsleven met elkaar in gesprek te brengen over deze zwarte bladzijden. Naast de voormalige gouverneur van Curaçao, Typhoon en Davids krijgen ook Lilian Gonçalves-Ho Kang You, Hannie Kool-Blokland en Ruben Severina een plaats in het college.

Het adviescollege krijgt gevraagd en ongevraagd advies van een vijftal wetenschappers. Voor 1 mei volgend jaar moet het college advies uitbrengen aan het kabinet.