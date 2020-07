Akwasi: racismedebat moet niet over mij gaan

Sinds het Black Lives Matter-protest in Amsterdam is Akwasi ongewild een gespreksonderwerp geworden in een veel grotere maatschappelijke discussie over racisme en discriminatie. Dat zegt de rapper tegen de entertainmentfeed BuzzE in een van zijn eerste interviews sinds hij vorige maand onder een vergrootglas kwam te liggen. “Mijn naam wordt genoemd maar het gaat niet over mij.”

“Het gaat allang niet meer over mij, maar over de staat van het land”, benadrukt Akwasi. “Op het moment dat mensen een manier hebben gevonden om het over mij te hebben zie je eigenlijk al dat het veel te lang over mij gaat.”

De 32-jarige muzikant merkt wel dat er een kantelpunt is bereikt in het huidige, soms felle racismedebat. “Je ziet dat bepaalde dingen gewoon niet meer kunnen. Dat is waarom vorige maand zo’n heftige maand was voor veel mensen.”

Dat laatste geldt ook voor Akwasi. Hij kreeg met name veel negatieve reacties over zich heen na zijn speech tijdens het Black Lives Matter-protest op de Dam in Amsterdam. De rapper zei onder meer dat hij Zwarte Piet in het gezicht zou trappen als hij hem in november tegenkwam. Akwasi werd vervolgens bedreigd en er kwamen aangiftes tegen hem binnen. Later werd de rapper het onderwerp van de veelbesproken grap van Johan Derksen in Veronica Inside.

Inhoudelijk wil Akwasi over alle ophef niets kwijt, maar de muzikant ziet het niet als iets persoonlijks. “Ik ben verder oké”, benadrukt Akwasi. “Ik heb geen burn-out en ik ben niet boos, op niemand. Ik ben geen gewelddadig type en ik heb geen strafblad. Als je de vele koppen leest, zou je bang voor me moeten zijn, maar er is niets om bang voor te zijn.”