Agenten met kogelwerende vesten aan zijn zondagmiddag in het dorpje Noordgouwe (Zeeland) uitgerukt na een melding dat er een man met een pistool rondliep.

Na onderzoek bleek dat een 11-jarig kind met een balletjespistool aan het spelen was. Het speelgoedpistool is in beslag genomen door de politie, omdat deze nepwapens niet zijn toegestaan.