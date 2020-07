Weeronline: zomerweer laat nog even op zich wachten

Vakantiegangers in eigen land moeten nog even geduld hebben voor het echte zomerweer. Pas komend weekend vindt zeer waarschijnlijk een overgang plaats naar een overwegend droog en zonnig weertype, meldt weerbureau Weeronline.

Mogelijk gaat in de loop van volgende week ook de temperatuur omhoog en kan het op grote schaal 25 graden en meer worden. De komende dagen en mogelijk zelfs tot en met zaterdag blijft het wisselvallig weer met maxima rond 20 graden.

Deze week kent een grillig verloop: de ene dag is het zwaar bewolkt met af en toe regen, de andere dag wisselen zon en buien elkaar af. Maandag wordt het 17 tot 19 graden en waait het nog flink. Later in de week is het rustiger en wordt het 18 tot 23 graden met de hoogste maxima in het zuidoosten.