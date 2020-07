Als ZZP’er een auto aanschaffen: hoe doe je dat?

Als je als ondernemer van plan bent om binnenkort een auto aan te schaffen, ben je niet de enige. Uit recent onderzoek van BOVAG blijkt dat we in mei massaal een occasion hebben uitgezocht. Maar hoe doen we dat als zelfstandige, in deze onzekere tijden?

Verkoopcijfers in tijden van onzekerheid

Uit de cijfers van Bovag blijkt dat autobedrijven in mei 111.146 tweedehands auto’s hebben verkocht. Dat is één van de hoogste verkoopcijfers ooit. Onze financiële onzekerheid weegt kennelijk toch minder zwaar dan onze behoefte om nu het OV te vermijden.

Leasen steeds populairder

Wellicht speelt daarin mee dat we vaak niet in één keer de hele aanschafprijs op tafel leggen. Het wemelt op internet van de berichten over de forse toename van het aantal lease-auto’s. Volgens de VNA steeg in 2019 alleen al het totaal aantal zakelijke leaseauto’s met 9,5 procent.

Een overdaad aan opties

Een logische keuze, zeker als je nu ondernemer bent. We willen de middelen die we hebben uiteraard liever investeren in onze bedrijven. Bovendien hebben we, zowel wat auto’s als leasecontracten betreft, behoorlijk wat te kiezen. Mocht je door de bomen het bos niet meer kunnen zien: er zijn inmiddels bedrijven die zich in beide hebben gespecialiseerd. MrWheelson neemt je bijvoorbeeld werk uit handen bij de aanschaf van een occasion, maar helpt ook bij het vinden en afsluiten van een passend lease-contract.

Occasions uit het buitenland

In het geval van een betrouwbare verkoper is een occasion uiteraard voordeliger dan een nieuwe auto. Daarnaast blijkt er een behoorlijk verschil te zijn tussen Nederlandse en geïmporteerde auto’s. Volgens het Europese statistiekbedrijf Eurostat zijn de Nederlandse autoprijzen 21 procent hoger dan het Europees gemiddelde. Het is dan ook niet voor niets een algemene wijsheid dat we er verstandig aan doen over de grens te kijken.

Privé of zakelijk leasen

Als zelfstandige mag je ook kiezen voor private lease. Als de fiscale nadelen van een particulier contract opwegen tegen de kosten van de bijtelling, is het zelfs een goed idee. Maar als het andersom ligt, is een zakelijk contract weer voordeliger. In dat geval kan je kiezen voor financial of operational leasing.

Financial versus operational lease

In het geval van operational leasing heb je geen omkijken naar je auto: alles wordt voor je geregeld, van onderhoud tot verzekering. Nadeel is echter dat je de auto ‘leent’, en lenen is niet goedkoop. In het geval van financial leasing is de auto wel jouw eigendom, en ben je bezig die af te betalen. Je bent dan weliswaar zelf verantwoordelijk voor zaken zoals onderhoud, maar je komt ook in aanmerking voor fiscale voordelen zoals de investeringsaftrek. Bovendien is je auto na afloop van de maandelijkse betalingen nog steeds van jou – inclusief de restwaarde.

Wat verstandig is, wisselt dus per ondernemer. Maar één ding is wel helder: auto’s aanschaffen kunnen we nog steeds, zeker als we er even goed voor gaan zitten.