Nederlanders op de vuist met politie Vlaamse badplaats

Nederlandse jongeren hebben in de nacht van dinsdag op woensdag herrie geschopt in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist. Ze weigerden het uitgaansgebied na sluitingstijd te verlaten, waarop de politie versterking moest inroepen. De politie bezint zich op maatregelen omdat het niet de eerste keer was dat vooral Nederlandse kroeggangers er de boel op stelten zetten. “Het kan niet de bedoeling zijn dat deze taferelen de hele zomer aanhouden”, aldus korpschef Steve Desmet tegen Belgische media.

De caf├ęs in Knokke-Heist sluiten vanwege de coronavoorschriften uiterlijk om 01.00 uur, maar vooral Nederlandse kroeggangers weigerden op dat uur al naar huis te gaan. Ze dromden samen op een plein in de badplaats, die niet ver van de grens met Zeeuws-Vlaanderen ligt. De herrieschoppers scholden de politie de huid vol en agenten kregen zelfs klappen, zeggen medewerkers van de lokale horeca tegen de Belgische omroep VRT.

Vijf jongeren zouden de aanstichters van de opstootjes zijn geweest. Hoeveel van hen Nederlander zijn, is onduidelijk. De politie heeft ze weggehaald van het plein.