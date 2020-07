Vooral inwoners Limburg en Zuid-Holland ervaren verkeersoverlast

Limburgers en inwoners van Zuid-Holland hebben het meest te maken met verkeersoverlast in hun buurt. Ze ergeren zich aan parkeerproblemen, agressief verkeersgedrag of mensen die te hard rijden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een enquête onder 135.000 Nederlanders van 15 jaar of ouder.

Ook in de rest van Nederland komt verkeersoverlast veel voor. Zo ergeren zes op de tien ondervraagden zich weleens aan mensen die te hard rijden. Vier op de tien Nederlanders heeft last van parkeerproblemen. Twee op de tien mensen klagen over agressief verkeersgedrag.

Vooral in dichtbevolkte buurten is het verkeer vaak een bron van ergernis. In dunbevolkte gebieden komt het weliswaar meer voor dat mensen te hard rijden, maar inwoners zien dit minder vaak als een probleem.

Te hard rijden leidt het vaakst tot ergernis in Limburg en Noord-Brabant. Parkeerproblemen spelen het meest in de Hollandse provincies. Inwoners van Limburg en Zuid-Holland klagen het meest over agressief gedrag op de weg.