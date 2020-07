Sint-Maarten opent grens voor toeristen VS op 1 augustus

Sint-Maarten heeft de datum waarop het Amerikaanse toeristen wil toelaten opnieuw verplaatst. De nieuwe datum is volgens minister van Toerisme Ludmilla de Weever nu 1 augustus, maar de overheid volgt het aantal coronabesmettingen in Amerika en houdt de mogelijkheid open de datum aan te passen, zo zei De Weever.

Sint-Maarten zou eigenlijk per 1 juli Amerikaanse toeristen toelaten, maar dat werd uitgesteld vanwege de flinke stijging van coronabesmettingen in de Verenigde Staten. Eerder deze week noemde het toerismebureau op Sint-Maarten 15 juli als nieuwe datum.

Vanwege de blijvende stijging van het aantal besmettingen in de VS is die datum nu gewijzigd. Sinds 1 juli ontvangt Sint-Maarten wel vluchten uit Europa en Canada.