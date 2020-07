‘Beatles en Amsterdamse klassiekers te beluisteren op de Dam’

Het Koninklijk Paleis op de Dam organiseert de komende weken vier carillonconcerten. Nu veel Amsterdammers deze zomer in de stad blijven vanwege de coronacrisis, hoopt het paleis zo “iets moois toe te voegen aan hun zomerdagen”. Elk concert heeft een thema.

Van tevoren kan per thema worden gestemd op nummers uit een speellijst, waar bijvoorbeeld ook nummers van The Beatles op staan. Fris Reynaert, die al veertig jaar als beiaardier aan het paleis verbonden is, gaat de tien favoriete nummers spelen. De concerten zijn te beluisteren vanaf de Dam en de straten rond het paleis, met inachtneming van de geldende coronamaatregelen.

Vanaf dinsdag kan er gestemd worden voor het eerste concert op zondag met als thema ‘Geef mij maar Amsterdam!’ via www.paleisamsterdam.nl/zomerconcerten. Op zondag 2 augustus is het thema ‘Love me tender’, op zondag 16 augustus ‘Tussen hemel en aarde’ en het laatste concert op zondag 30 augustus heeft als thema ‘Heldhaftig, vastberaden, barmhartig’.