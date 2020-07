Nog eens zestien coronapatiënten opgenomen in ziekenhuis

Over 16 coronapatiënten heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de afgelopen week gehoord dat ze in een ziekenhuis zijn opgenomen. Sinds het begin van de uitbraak hebben 11.892 mensen in een ziekenhuis gelegen.

Het RIVM kreeg in de afgelopen week acht meldingen van sterfgevallen. Het officiële dodental staat nu op 6135. De cijfers komen soms met vertraging binnen en het RIVM corrigeert soms oude meldingen.

Het is de tweede keer dat het instituut met wekelijkse cijfers komt.

Het aantal besmettingen steeg met 534. Dat zijn er 102 meer dan een week eerder, toen 432 nieuwe coronagevallen werden gemeld. Sinds het begin van de uitbraak is het virus vastgesteld bij 51.146 mensen. “Verspreid door het land zijn een aantal kleine lokale uitbraken (clusters) met besmettingen zichtbaar”, meldt het RIVM.

Vorige week kwam het RIVM voor het eerst met wekelijkse coronacijfers. Het instituut had in de zeven dagen daarvoor 19 sterfgevallen en 9 ziekenhuisopnames doorgekregen.