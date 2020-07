Alarmcentrale: bereid vakantie naar buitenland goed voor

Reizigers moeten zich goed voorbereiden als zij naar het buitenland op vakantie gaan. Die oproep doet alarmcentrale Eurocross Assistance.

Voor veel Nederlanders lonkt het buitenland volgens de alarmcentrale, ondanks de coronacrisis. Wie deze zomer naar het buitenland trekt, doet er volgens Eurocross verstandig aan rekening te houden met een aantal scenario‚Äôs. Zo kan het reisadvies in het land van bestemming veranderen van geel naar oranje, of kan iemand van het reisgezelschap op vakantie besmet raken met corona, waardoor de groep het land niet uit kan. “In dergelijke situaties zijn veel verzekeringen vaak niet meer dekkend”, aldus de alarmcentrale.

Eurocross vindt dan ook dat mensen op de hoogte moeten zijn van de dekkingen van hun verzekeringen en het lokale reisadvies voordat ze naar het buitenland vertrekken. “Want wanneer een land het reisadvies code geel heeft, ben je verzekerd wanneer je daar hulp nodig hebt. Maar heeft een land code oranje, dan dekt je reisverzekering vaak veel minder, of zelfs niets. Ook de pechhulpverlening voor je auto is dan niet vanzelfsprekend, maar afhankelijk van het soort verzekering en de pechhulpmodules.” Als het reisadvies in negatieve zin verandert, is het advies het land zo snel mogelijk te verlaten.

Verder is het volgens de alarmcentrale goed om bijvoorbeeld mondkapjes mee te nemen. Ook moeten mensen voldoende medicijnen inpakken. “Het kan namelijk voorkomen dat het reisadvies in het land waar jij bent ineens verandert en je daardoor niet meteen weg kunt of zelfs ter plaatse in quarantaine moet.”