Veilig Verkeer biedt cursus aan voor gebruik van e-bike

Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil de veiligheid van gebruikers van een e-bike bevorderen en biedt hen een ‘opfriscursus’ aan. Het aantal ongevallen met de elektrische fiets neemt namelijk toe, aldus VVN. De gratis onlinecursus biedt tips en de mogelijkheid om vragen te stellen over het gebruik van de e-bike.

“De fietser is opeens sneller geworden en daar is nog niet iedereen op voorbereid”, aldus VVN. Uit balans raken, tegen een paaltje fietsen, vallen bij het op- en afstappen of uit de bocht vliegen, zijn volgens VVN een aantal voorbeelden van de ongevallen.

Fietsers kunnen zelf bewuster fietsen door hun snelheid aan te passen, ver vooruit te kijken, handen uit te steken, uit de dode hoek te blijven en een helm te dragen. Daarnaast raadt VVN aan om bij de fietsenmaker de e-bike af te stellen op 20 kilometer per uur in plaats van 25 kilometer per uur. Ook kunnen schijfremmen helpen bij de fietsveiligheid, omdat die bij het remmen minder kracht vergen en de remweg korter wordt.

Volgens expertisecentrum VeiligheidNL raakten mensen op een elektrische fiets in 2019 vaak zwaarder gewond dan mensen op een gewone fiets. Volgens het onderzoek kwam dat doordat men harder rijdt, maar ook doordat relatief veel ouderen op een e-bike rijden.