Tien maanden cel en voorwaardelijke jeugd-tbs voor fatale overval

Een jongen van 16 en een jongen van 15 jaar uit Hoofddorp zijn donderdag door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot tien maanden jeugddetentie en een voorwaardelijke PIJ-maatregel (jeugd-tbs) wegens het plegen van een fatale roofoverval bij een pinautomaat. Daarbij kwam een 64-jarige man om het leven. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie twee weken geleden.

Het slachtoffer stond op 16 december 2019 rond 21.00 uur met zijn vrouw geld te pinnen aan de Markenburg in Hoofddorp, toen hij werd overvallen door twee jongens. Er ontstond een worsteling, waarbij hij werd gestoken. De man overleed ter plekke. De buit bedroeg onder meer 100 euro en een pinpas.

De jongens, die toen beide 15 jaar oud waren, werden enkele dagen later aangehouden. Zij hebben verklaard dat het niet de bedoeling was geweest het slachtoffer iets aan te doen, maar dat zij snel geld wilden verdienen door iemand bij een pinautomaat te beroven. Zij hadden speciaal donkere kleding aangeschaft en hadden allebei een mes bij zich. Zij hebben anderhalf uur in een steegje gewacht op een geschikt slachtoffer. Toen het slachtoffer zich tegen hun verwachting in hevig verweerde, zetten zij de beroving toch door.

Het slachtoffer liep vier steekwonden op, waarvan er twee fataal waren. Het is niet duidelijk wie van de twee jongens welke verwonding heeft toegebracht. De rechtbank achtte hen echter in gelijke mate verantwoordelijk, omdat zij beiden met een mes in de hand de confrontatie met het slachtoffer waren aangegaan.

De overval vond pal voor de ogen van de echtgenote van het slachtoffer plaats. De twee Hoofddorpers moeten haar ruim 100.000 euro schadevergoeding betalen. Aan de zoon van het echtpaar, die vlak na het voorval ter plaatse kwam en moest toezien hoe de reanimatiepogingen op zijn vader niet slaagden, moeten zij ruim 40.000 euro betalen.

De behandeling van de zaak vond twee weken geleden achter gesloten deuren plaats omdat de jongens nog minderjarig zijn. De uitspraak werd donderdag wel in het openbaar gedaan.