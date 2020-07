Brancheorganisatie tegen advies om nertsenfokkerijen te ruimen

De brancheorganisatie van de Nederlandse nertsenhouders is het niet eens met het advies aan het kabinet om alle nertsenfokkerijen in Nederland te ruimen als er na half augustus nieuwe coronabesmettingen op nertsenhouderijen worden gemeld.

“Wij zijn en blijven tegen het ruimen van gezonde nertsenhouderijen. Laten we vooral hopen dat de tot nu toe genomen maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen en waar wij mee hebben ingestemd, het gewenste effect zullen hebben,” zegt Wim Verhagen, directeur van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) in een reactie.

Verhagen vindt ook dat “eerst onomstotelijk moet worden vastgesteld hoe het coronavirus bij de nertsenhouderijen terecht is gekomen en zich verspreidt voordat er verdere maatregelen genomen worden”.

Als er na half augustus nieuwe besmettingen op nertsenhouderijen worden gemeld, moet het kabinet overgaan tot het preventief ruimen van alle bedrijven in de sector als het coronavirus onder mensen tegen die tijd ongeveer hetzelfde is als half juli. Dat adviseerden de experts van het Outbreak Management Team Zo├Ânosen (OMT-Z) maandag aan het kabinet.

Het kabinet gaat mee in het advies, laten de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw) maandag aan de Tweede Kamer weten. Tot nu toe zijn er 25 nertsenfokkerijen bekend met een besmetting, 21 in Brabant, en vier in Limburg.

De NFE wil niet vooruitlopen op de gevolgen van een eventuele algehele sluiting voor de sector. In 2024 gaan alle nertsenhouderijen in Nederland dicht omdat het fokken van de dieren wordt verboden.