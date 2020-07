Veiligheidsberaad: drukte in supermarkten neemt toe

Het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s, constateert dat de drukte in supermarkten de laatste weken toeneemt. Klanten komen ook vaker samen met anderen boodschappen doen. Het wordt daardoor steeds lastiger om op 1,5 meter afstand van elkaar te blijven.

“De regels zijn niet veranderd, maar het gedrag van de klanten wel. Handhaven in supermarkten heeft nu geen prioriteit, maar we raden iedereen dringend aan om de richtlijnen wel in acht te nemen. Dus alleen boodschappen doen, een karretje gebruiken, op afstand blijven van elkaar en van winkelpersoneel en kleine kinderen niet door de winkel laten rennen”, zegt een woordvoerster van het beraad. Winkels waar het veel te druk is, kunnen een boete krijgen.

De veiligheidsregio’s merken ook dat toeristen uit de buurlanden de Nederlandse coronaregels niet goed kennen. Zo is de veiligheidsregio Zeeland elke dag druk met Belgische toeristen, die op terrassen en op het strand te grote groepen vormen.

“In België mag je met maximaal vijftien mensen uit je sociale omgeving bij elkaar zijn. Dat noemen ze de ‘bubbel.’ Mensen uit zo’n bubbel hoeven ook geen afstand te houden. Maar in Nederland geldt de afstandsregel voor iedereen die niet tot één huishouden behoort. We moeten dagelijks groepen Belgen uit elkaar halen”, aldus een woordvoerster. Er zijn voor zover bekend nog nauwelijks boetes uitgedeeld aan buitenlandse toeristen.