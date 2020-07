Nederlanders pakken vaker de fiets vanwege het coronavirus

Nederlanders pakken door de uitbraak van het nieuwe coronavirus veel vaker de fiets, merkt Google. Zij vragen de helft meer fietsroutes op via het kaartprogramma van het internetbedrijf vergeleken met februari.

Ook wereldwijd vroegen mensen de afgelopen maanden meer fietsroutes op. Google zag een toename van 69 procent. “Dat is niet alleen omdat het in veel delen van de wereld inmiddels zomer is, maar ook omdat de fiets een veiliger en praktischer vervoermiddel kan zijn tijdens deze pandemie”, aldus een woordvoerder. Nederland is een van de drie landen waar de meeste fietsroutes worden aangevraagd. Google meldt niet om hoeveel aanvragen het precies gaat.

De Nationale Databank Wegverkeersgegevens merkte eerder ook al op dat mensen vaker de fiets zijn gaan pakken sinds half maart, toen de coronamaatregelen van kracht werden. Nederlanders gingen minder vaak op pad voor hun werk of een andere praktische reden en juist meer voor een recreatief rondje. Daarbij hielp het volgens de onderzoekers dat het goed fietsweer was qua wind en zon.