RIVM: boeren zijn bij ons aan het verkeerde adres

De demonstrerende boeren zijn “aan het verkeerde adres” als ze bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) demonstreren. Dat instituut berekent de hoeveelheid stikstof in Nederland, maar “bepaalt niet welke maatregelen worden genomen om de hoeveelheid stikstof terug te dringen” en verleent geen vergunningen.

Het RIVM komt met die verklaring vlak voor het boerenprotest, niet ver van zijn hoofdkantoor in Bilthoven. De demonstranten hebben geen vertrouwen in de stikstofmetingen en in het landbouwbeleid van het kabinet dat op die metingen is gebaseerd. De boeren zijn onder meer tegen strengere regels voor veevoer, die ervoor moeten zorgen dat via de dieren minder stikstof vrijkomt.