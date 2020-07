Burgemeester: alleen boeren bij boerenprotest

Het boerenprotest is alleen bedoeld voor boeren die protesteren. Wie niet deelneemt aan de demonstratie kan beter niet naar de protestlocatie op de Biltse Rading komen, heeft de burgemeester van De Bilt, Sjoerd Potters, gezegd. “Het maximale aantal aanwezigen is 2000 en we geven juist de demonstrerende boeren en hun aanhang graag de kans erbij te zijn”, aldus de burgemeester.

Het protest wordt gehouden op de doorgaande weg net buiten De Bilt en Bilthoven. Het terrein is afgezet, op de weg staat een podium voor de sprekers en in de berm een eindje verderop zijn de auto’s van de demonstranten geparkeerd. Vanwege het coronavirus en de 1,5 meterregel had de Veiligheidsregio bepaald dat er maximaal 2000 mensen bij het protest mochten zijn.