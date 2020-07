Top Defensie bij terugkeer slachtoffers helikoptercrash

De top van Defensie is zaterdagmiddag aanwezig op Vliegbasis Eindhoven als de lichamen van de slachtoffers van de helikoptercrash bij Aruba terugkeren. Twee militairen verloren het leven toen hun NH-90 in zee stortte. De oorzaak is nog niet bekend.

Een militair toestel brengt de lichamen van de 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige tactische coƶrdinator Erwin Warnies van CuraƧao naar Eindhoven. Twee andere bemanningsleden overleefden de crash.

Op de vliegbasis worden de omgekomen militairen na een korte ceremonie overgedragen aan de nabestaanden. Minister Ank Bijleveld van Defensie, staatssecretaris Barbara Visser en de Commandant der Strijdkrachten, Rob Bauer, zijn daarbij aanwezig.