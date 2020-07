“Vierdaagse-loper” wil toch over Via Gladiola

Wandelaars die deze week hun eigen Vierdaagse hebben gelopen, willen merendeels toch binnenkomen over de Via Gladiola, de Nijmeegse Sint Annastraat. Op de 6 kilometer lange weg tussen Malden en Nijmegen lopen vrijdag vele honderden wandelaars hun eigen intocht. Ook lopers die de afgelopen drie dagen elders in Nederland een alternatieve Vierdaagse hebben gelopen, willen vrijdag de traditionele finishplek op de Wedren in Nijmegen zien, is de indruk van stichting De 4Daagse en de Koninklijke Nederlandse Wandel Bond (KWBN), die een app ontwikkelde voor een Vierdaagse in de eigen omgeving.

De 104e Vierdaagse, altijd in de derde week van juli, is afgelast wegens de maatregelen tegen het coronavirus. Ruim 20.000 wandelaars zijn daarom deze week op eigen gelegenheid op pad gegaan. Veel lopers trokken toch over de gebruikelijke parcoursen in de regio Nijmegen, maar volgens de veiligheidsregio Gelderland-Zuid was het nergens te druk omdat wandelaars toch ook eigen paden kiezen, wat tijdens de gewone Vierdaagse niet is toegestaan.

De meeste wandelaars zijn vrijdag in Vierdaagsekleuren gekleed. Ze worden op de Sint Annastraat en de Wedren met muziek en bloemen toegejuicht door groepjes toeschouwers die toch langs de kant van de weg zijn gaan zitten. De NS deelt vrijdag op het station in Nijmegen gladiolen uit. De Vierdaagseorganisatie en de gemeente Nijmegen brengen bossen gladiolen naar hulpverleners als bedankje voor hun inzet tijdens de coronacrisis.