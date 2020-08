Mondkapjes verplicht op drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam

Op een aantal drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam is vanaf woensdag het dragen van een mondkapje verplicht. De nieuwe maatregel moet ervoor zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. De veiligheidsregio’s doen een experiment met de mondkapjesplicht, die losstaat van de regel om 1,5 meter afstand te houden.

In Rotterdam moeten mensen tussen 06.00 en 22.00 uur een niet-medisch mondkapje dragen op locaties als de Coolsingel, de Lijnbaan en de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein. De hoofdstad voert de maatregel vanaf 09.00 uur in op onder meer de Wallen, Kalverstraat en Nieuwendijk, waar mondkapjes zowel op straat als in winkels dag en nacht verplicht zijn. Op de markten in de Albert Cuypstraat en op Plein ’40-’45 geldt de plicht tijdens markttijden.

Wie geen mondkapje draagt, kan een boete riskeren van 95 euro. De verplichting is een experiment en wordt later geƫvalueerd.

Het dragen van een niet-medisch mondkapje, zowel op straat als in winkels, is volgens de veiligheidsregio’s nodig op plekken waar het krap en druk is en waar andere maatregelen onvoldoende werken of leiden tot ongewenste economische effecten.