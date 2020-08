Curaçao: negatief reisadvies voor Aruba

De regering van Curaçao heeft dinsdagavond een negatief reisadvies afgegeven voor vluchten naar Aruba. Dat heeft te maken met de toename van het aantal coronabesmettingen op dat eiland in de afgelopen dagen.

Op Aruba zijn dinsdag vijf nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het gaat om lokale besmettingen. Ook op maandag werden vijf lokale besmettingen geregistreerd.

Volgens de overheid zijn er in ieder geval drie plaatsen op het eiland waar veel mensen besmet kunnen zijn geraakt; twee uitgaansgelegenheden en een fitnessclub. Mensen die één van de plekken in de afgelopen veertien dagen hebben bezocht, wordt geadviseerd zich niet in publieke ruimte te begeven en hun gezondheid in de gaten te houden.