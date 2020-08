Scholieren leggen zonnebloemen bij Indisch Monument

Mensen die vanwege de coronamaatregelen op 15 augustus niet uitgenodigd zijn voor de nationale herdenking van de bevrijding van het Koninkrijk der Nederlanden, kunnen op die dag een zonnebloem laten leggen bij het Indisch Monument in Den Haag. Daar heeft in kleine kring de herdenking plaats van het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. De capitulatie van Japan betekende 75 jaar geleden de bevrijding van het hele koninkrijk.

De Nationale Herdenking 15 augustus 1945 trekt elk jaar vele duizenden bezoekers. Maar dat is dit jaar niet mogelijk vanwege de coronacrisis. Daarom kunnen mensen via internet voor 1 euro een zonnebloem bestellen. Scholieren van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum in Den Haag en het Zeekadettencorps Vlaardingen leggen de bestelde bloemen tijdens het defilé op 15 augustus bij het monument. Koning Willem-Alexander opent het defilé. Hij legt ook als eerste een krans bij het monument. Minister-president Mark Rutte spreekt de herdenkingsrede uit.

Zanger Dinand Woesthoff en zangeres Yosina Roemajauw treden samen op tijdens de herdenking, die van 12.10 uur tot 13.30 uur rechtstreeks te zien is op NPO1. Na afloop van de plechtigheden is er gewoonlijk in Den Haag nog een gezamenlijke maaltijd met een middagprogramma, maar ook dat gaat niet door. De stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 zendt via YouTube een interactief kookprogramma uit, waarin de traditionele rijstmaaltijd wordt klaargemaakt. Het programma wordt opgenomen in het Wereldmuseum in Rotterdam. Op tal van plaatsen in Nederland zijn op 15 augustus besloten herdenkingsbijeenkomsten.