Brandweer bestrijdt grote brand in buitengebied Heinenoord

De brandweer bestrijdt met veel manschappen een grote brand in het buitengebied van Heinenoord. De brand woedt in een gebied ten noordoosten van de Zuid-Hollandse dorp in de gemeente Hoeksche Waard en is veroorzaakt door wilgentaken die in brand zijn geraakt.

De brandweer is met veel voertuigen bezig om de brandende takkenbossen te blussen. Vanwege de rookontwikkeling adviseert de brandweer de bewoners van Oud-Beijerland en Heinenoord de ramen en deuren te sluiten. Ook komen er asdeeltjes vrij die door de wind terechtkomen in de dorpskern van Heinenoord.