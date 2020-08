In de spotlight: business coach en podcastmaker Deisy Amelsbeek

Het is deze week precies vier jaar geleden dat Deisy Amelsbeek zich inschreef bij de Kamer van Koophandel. Het herseninfarct van haar moeder in 2014 was een ommezwaai voor Deisy om haar hart te volgen. Inmiddels helpt ze vrouwelijke ondernemers hun mindset gezonder te krijgen, hun zelfliefde te vergroten en om vooral groot te durven dromen en daarmee hun bedrijf winstgevend te maken op hun manier.

Toen haar moeder een herseninfarct kreeg, was ze er van de ene op de andere dag niet meer, aldus Deisy. “Ze is nooit meer de oude geworden. Na drie weken in een revalidatiecentrum kregen we te horen dat we 24 uurs zorg moesten zoeken. In die tijd werkte ik nog voor een baas als projectmanager en stelde ik mezelf de vraag of dit het nou was in het leven. Is dit wat ik wil? Een goede baan, een hoge functie, veel geld verdienen. Dat had ik wel meegekregen van huis. Maar toen was ik opeens mijn moeder kwijt. Ze herkende geen mensen meer, wist niet welke datum het was, ze was echt helemaal weg. Ze ging meteen heel erg achteruit en had vasculaire dementie.”

Ondernemers helpen met marketing

Na wat tijd voor zichzelf heef ze haar baan opgezegd en is ze als tekstschrijver gaan werken. “Ik schrijf veel, ook toen ik jong was. Ik had al een blog, dus het was vanzelfsprekend dat ik tekstschrijver zou worden. Dat ging heel goed, want ik had binnen drie maanden mijn gewone salaris weer terug en binnen vijf maanden een bedrag wat ik nog nooit had verdiend. Ik dacht: dit is het, maar toch twijfelde ik of ik dit wilde.” Ze kwam al snel tot de conclusie dat ze het leuker vond om ondernemers met hun marketing te helpen. “Ik schreef al teksten dus gaandeweg ben ik erin gerold. Eerst werkte ik als ZZP-er op de marketingafdeling van grote bedrijven, maar toen werd ik ook steeds meer door kleinere ondernemers gevraagd om te helpen om hun business te laten groeien, en vooral vrouwelijke ondernemers.”

Deisy nam steeds meer de rol van coach aan, omdat ze merkte dat ze vrouwelijke ondernemers van alles kon leren over marketing, maar dat velen van hen er weinig mee deden. “Dat heeft te maken met dat vrouwen zichzelf saboteren. Ze hebben last van perfectionisme en onzekerheid. De vraag wat andere mensen wel niet van hen gaan denken, houdt ze bezig. Hierdoor zetten ze niet de stappen die nodig zijn om verder te groeien met hun bedrijf. Mag dit wel, kan ik dit wel, kan dit ik bedrag wel vragen, kan ik dit op deze manier doen. Met deze beperkende gedachtes wilde ik hen graag helpen. Ik ben NLP gaan studeren en hypnose en beide transformerende technieken gebruik ik in mijn business als coach.”

Ze heeft zelf ook ervaring met die onzekerheid en begrijpt de vrouwen die ze coacht heel goed. “Ik ben lange tijd gepest, ik was een onzeker meisje, heel erg stil en totaal niet sociaal. Ik trok me heel erg aan wat iedereen van mij vond. Ik vond mezelf niet mooi en leuk. Later ben ik mezelf gaan ontwikkelen en realiseerde ik me: het kan en mag anders. Ik vind het soms jammer hoe wij vrouwen voor onszelf zijn en met name als het om ondernemerschap gaat. Maar ik weet uit ervaring dat het anders kan. Ik was het tegenovergestelde van wie ik nu ben en dit wil ik anderen meegeven: dat het mogelijk is om te veranderen.”

Praten over geld en omzet

Open over geld, het aantal klanten dat ze coacht en omzet praten, daar heeft Deisy geen moeite mee. “Dat doe ik, zodat ik anderen kan inspireren. Ik heb in 2018 mijn eerste ton omgezet, in 2019 twee ton en dit jaar zit ik al rond de tweeënhalf ton aan omzet. Ik doe alleen één op één coaching en werk met mensen die heel gecommitteerd zijn. Ik heb vaak coaching trajecten van een jaar. Dan kan ik echt wat neerzetten en kunnen er op onbewust niveau veranderingen plaatsvinden. Voor zo’n traject vraag ik veel geld, waardoor ik niet veel klanten per jaar nodig heb. Eén op één coaching vind ik het mooiste om te doen. Ik ben echt een coach, ik vind het heerlijk om met mensen te zijn, met ze te praten en ze te zien ontwikkelen en groeien.”

De meeste vrouwen komen met twee vragen bij haar, namelijk hoe kan ik meer omzet genereren en wat kan ik doen om mezelf nog verder te ontwikkelen zodat ik met het volste vertrouwen mijn business dromen kan najagen. “Ze weten vaak dat ze meer uit zichzelf kunnen halen, maar ze weten niet hoe. Dit zijn geen onderwerpen die we leren op school. Daar wordt ons geleerd over aardrijkskunde en geschiedenis, maar het zou mooi zijn als we leren over onze mindset en hoe ons brein werkt, en wat ons dient en wat niet. Alles wat gebeurt, creëren we zelf. Als jij denkt: ik ben niet goed genoeg, dan zie je dat ook overal en krijg je ook continu de boodschap dat je niet goed genoeg bent. We mogen al op jonge leeftijd leren hoe we onszelf kunnen programmeren op een manier die wel dienend is.”

Podcast

In 2017 is Deisy met haar podcast begonnen, omdat ze nog persoonlijker wilde delen dan ze al deed in haar blogs en zodat mensen met haar stem in aanraking konden komen. “Blogs zijn mooi om te lezen, maar ik miste een persoonlijke touch. En daarbij houd ik van praten. Ik wilde mezelf de ruimte geven om dat te delen wat ik graag wil delen.” Elke week maakt ze een podcast waarin ze zelf deelt en mensen iets van waarde meegeeft. “Ik denk dan: wat wil ik de luisteraars leren en waar hebben ze wat aan? Ik deel over online marketing, over onze mindset en ondernemerschap. Ik koppel mijn eigen ervaringen eraan vast. Ik breng inspiratie en laat mensen zien welke stappen ze kunnen zetten.”

Ze had binnen een jaar 10.000 luisteraars. “Dit jaar ben ik iets minder podcasts gaan opnemen. Consistentie is wel heel belangrijk. In 2018 had ik mezelf een challenge opgelegd en heb ik iedere dag voor drie maanden een podcast opgenomen. Toen kwam ik heel snel aan die 10.000 luisteraars. Dat komt doordat je on top of the mind van mensen blijft en als zij een podcast interessant vinden, gaan ze die delen. Hierdoor krijg je meer bereik en blijft het hangen. Mijn podcasts duren tussen de twintig en veertig minuten, dat vind ik lang genoeg. Je hebt podcasts van twee uur, maar daar moet je echt de tijd voor inplannen. Als ze korter zijn, kan je ondertussen koken of de was opvouwen. Die tijd vind je altijd wel in je dag.”

Elkaar helpen

Ze vindt het mooi om te zien dat vrouwen steeds meer hun plek in deze wereld durven toe te eigenen en aangeven: dit is wat ik wil en kan neerzetten in de wereld. “We maken ons minder afhankelijk van anderen. We hebben van nature dat verzorgende, waardoor we onszelf kunnen wegcijferen. Dat is aan het verschuiven. Vrouwen claimen veel meer dat ze er zijn en vragen zich af welke stappen ze moeten zetten om dat te gaan doen wat ze willen doen. Ik vind het heel mooi om met vrouwen te werken. Vroeger was ik echt een jongensmeisje, ik had voornamelijk mannelijke vrienden. Ik kon niet zo goed met meisjes. Al dat roddelen over elkaar, daar hield ik niet van. Ik ben zelf behoorlijk recht voor z’n raap. Sinds ik met vrouwen werk merk ik hoe belangrijk het is dat we elkaar helpen in plaats van elkaar iets misgunnen of roddelen. Als we dat doen, kunnen we ver komen met elkaar. Ik help vrouwen met transformeren, zij helpen weer anderen met transformeren. En zo helpen we elkaar.”

Luister hier naar de podcast van Mirjam Hegger waarin ze Deisy Amersbeek interviewt.