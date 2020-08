Mensen lopen vooral thuis het coronavirus op, maar horeca komt op

Van lang niet iedere coronapatiënt is bekend waar hij of zij het virus heeft opgelopen. Maar de mensen van wie dit wel bekend is, die zijn vooral in hun eigen omgeving besmet geraakt. “Thuissituatie”, zo noemt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu die “setting van besmetting”.

Van 11.070 mensen is in de afgelopen drie maanden vastgesteld waar ze besmet zijn geraakt. Van hen zijn 4267 mensen in de thuissituatie aangestoken. Dat komt neer op 44,7 procent. Daarna volgen het verpleeghuis (19,7 procent), de werksituatie (16,3 procent) en “overige familie” (14,9 procent).

De laatste weken is er wel iets aan het veranderen. De horeca is bijvoorbeeld steeds vaker een bron van besmetting. In de afgelopen drie maanden zijn 149 mensen daar besmet geraakt, maar onder die groep 123 gevallen uit de afgelopen maand. Het RIVM maakt daarbij geen onderverdeling in binnen en buiten.

Dat verpleeghuizen naar verhouding zo veel besmettingen hebben, is juist een overblijfsel van voorgaande maanden. In de afgelopen weken vormen de bewoners en medewerkers van verpleeghuizen maar een paar procent van alle nieuwe besmettingen. In woonvoorzieningen voor verstandelijke gehandicapten zijn in de afgelopen maanden 35 mensen besmet geraakt, maar slechts twee van die gevallen komen uit de afgelopen anderhalve maand. Ook huisartsen en ziekenhuismedewerkers lopen nauwelijks nog het virus op.