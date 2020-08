Bijna 800 nieuwe coronagevallen in een etmaal

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend is het aantal coronapatiënten met 779 gestegen. Dat is de grootste toename in een dag sinds 24 april. Mede daardoor kwam het aantal nieuwe gevallen in de afgelopen week boven de 4000 uit.

Rotterdam-Rijnmond is de grootste coronabrandhaard. De regio meldde 161 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal sinds half april. In Amsterdam-Amstelland kwamen er 120 nieuwe coronapatiënten bij, minder dan de 194 van maandag.

Midden- en West-Brabant registreerde 81 nieuwe gevallen. Daaronder waren 20 inwoners van Bergen op Zoom, waar in de afgelopen twee weken al 165 gevallen zijn vastgesteld. In Breda kwamen er tussen maandagochtend en dinsdagochtend 23 besmettingen bij.

Het aantal besmettingen in Haaglanden steeg met 63 en in Utrecht met 43. Zeeland meldde dinsdag 26 nieuwe gevallen, het hoogste aantal sinds half april. Op maandag waren er nul Zeeuwse besmettingen bijgekomen.

In Friesland kwamen nog eens 13 nieuwe coronagevallen aan het licht, na de 14 van maandag. Door een plaatselijke uitbraak in Dokkum telde Friesland in twee dagen ongeveer evenveel coronagevallen als in de maand ervoor.