Bloedbank start productie van coronamedicijn

De bloedbank werkt aan een geneesmiddel dat mogelijk al vrij snel kan worden ingezet om kwetsbare doelgroepen te beschermen tegen een corona-infectie. Als een klinische studie in oktober de werkzaamheid bevestigt, kan het middel worden ingezet. Sanquin Plasma Products beschikt over de eerste 3000 kilo plasma, rijk aan antistoffen tegen het virus.

Een ampul antistoffen uit het bloed van ex-coronapatiƫnten kan preventief of direct na een infectie met het virus als infuus worden toegediend om immuun te blijven.

“Dit is een intensieve tijd. We hebben sinds maart een flinke basis gelegd met onderzoek naar antistoffen”, aldus Bloedbank-directeur Daphne Thijssen. “Bij het onderzoek kijken we naar hoe ze werken, de ontwikkeling van een betrouwbare antistoftest en hoeveel donors die antistoffen hebben.”