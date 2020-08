Thuiswerkoproep VVN aan automobilisten bij begin schooljaar

De komende weken beginnen de scholen weer. Regio Noord bijt maandag het spits af. Veilig Verkeer Nederland (VVN) roept werkend Nederland op om vanaf het begin van het nieuwe schooljaar in de ochtend zo veel mogelijk thuis te werken en buiten de ochtendspits te reizen.

“Aanleiding voor de oproep zijn cijfers die aantonen dat er ieder jaar vlak na de zomervakantie opvallend veel ongevallen plaatsvinden onder fietsende scholieren.” VVN stelt dat medewerking van automobilisten hard nodig is om kinderen de ruimte te geven om veilig naar school te kunnen gaan en dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat ) achter de thuiswerkoproep staat.

Na elke zomervakantie vraagt VVN met de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ iedereen om extra alert te zijn op kinderen in het verkeer. De campagne loopt tot half september. De oproep om ’s morgens zo veel mogelijk thuis te werken geldt voor de hele looptijd van de campagne.

Uit een VVN-peiling, waarin ook de invloed van de coronacrisis op het verkeer is opgenomen, is naar voren gekomen dat werkend Nederland een combinatie van half thuis en half op kantoor werken ideaal vindt. “Het zou goed zijn wanneer we met elkaar het ‘nieuwe werken’ ook gebruiken om slimmer naar onze agenda’s te kijken”, stelt VVN-directeur Evert-Jan Hulshof in een reactie op de uitkomst van de peiling. “Bijvoorbeeld door in de ochtenden vooral afspraken te plannen die digitaal kunnen plaatsvinden. Zo beperken we de verkeersdrukte.”