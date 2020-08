Actiedag Beiroet begint met ruim 5 miljoen euro

De nationale actiedag voor hulp aan Beiroet is vrijdagochtend even na 07.00 uur begonnen met ruim 5 miljoen euro als startbedrag. “Een prachtige start van de actiedag. Laten we alles op alles zetten om dit bedrag vandaag nog flink te laten stijgen, zodat we nog veel meer slachtoffers van de ramp kunnen helpen”, zei directeur Garance Reus van hulporganisatie Plan International Nederland. Tot nu toe is 5.009.477 euro gestort op Giro555 voor noodhulp aan de slachtoffers van de explosie in Beiroet.

In de haven van hoofdstad Beiroet ontplofte vorige week dinsdag een opslagplaats waar zo’n 2750 ton in beslag genomen ammoniumnitraat lag. Er vielen zeker 200 doden, 6000 gewonden en er worden nog honderden mensen vermist. Honderdduizenden mensen raakten dakloos.

De Giro555-‘collectebus’ rijdt vrijdag door Nederland met BN’ers aan boord om aandacht te vragen voor de inzamelingsactie voor Libanon en geld op te halen. De bus doet onder meer Blaricum, Almere Strand, Naarden, Bussum en Utrecht Leidsche Rijn aan. Vanwege de coronacrisis is het niet zo dat mensen, zoals bij eerdere vergelijkbare acties, met spaarvarkens naar een actiecentrum kunnen komen.

In Studio 47 in Hilversum is een actiecentrum ingericht. Onder de vele BN’ers die zich inzetten voor de inzamelingsactie zijn Natasja Froger, Johnny de Mol en Giel Beelen. Tot middernacht kan de actiedag rechtstreeks worden gevolgd. Het evenement wordt gesteund door NPO, RTL, Talpa Network en Facebook.