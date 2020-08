Steeds meer hittegolven verwacht: hoe gaan we hiermee om op werk?

Uit recent nieuw onderzoek neemt het aantal hittegolven wereldwijd toe. Maar dat niet alleen: de hittegolven gaan steeds langer duren. Ook in Nederland hebben we te maken met de eerste landelijke hittegolf van het jaar, die een week aanhoudt. Heerlijk als je vrij bent en op het strand ligt, maar de veranderingen in temperaturen hebben een impact op werk.

Opwarming aarde is een feit

Klimaatwetenschappers stellen unaniem vast: de opwarming van de aarde is een feit. Een rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) uit oktober 2018, een organisatie van de Verenigde Naties, bevestigt het beeld dat de opwarming van de aarde in 2040 al 1,5°C bedraagt (tegen 1°C in 2019) en in 2100 ongeveer 3°C. Een logisch gevolg van deze klimaatverandering is dat wij ons werkgedrag moeten veranderen. Dit vraagt om voorbereidingen en onderzoek, dat onder andere op Europees niveau wordt gedaan.

HEAT-SHIELD project

Binnen het Europees programma ‘Horizon 2020’ van de Europese Unie wordt in het HEAT-SHIELD project voor vijf sectoren de gevolgen van extra stress door hitte op de gezondheid en productiviteit van werknemers onderzocht, aldus het Arbomagazine 2019. Het programma kan voor de verwerkende industrie, de bouw- en transportsector, het toerisme en de landbouw voorspellingen doen of hitte het risiconiveau ‘Geen’, ‘Laag’, ‘Gemiddeld’, ‘Hoog’ of ‘Zeer hoog’ voor werknemers heeft en wat daarbij matigende maatregelen zijn. Volgens Boris Kingma, thermofysioloog bij TNO Training & Performance Innovations, maakt dit voor werkgevers en werknemers heel inzichtelijk hoe zij zich kunnen aanpassen aan extreme temperaturen.

Werkkleding

Het is volgens hem belangrijk dat planningen worden aangepast, dat er meer rustmomenten in de dag worden ingebouwd en dat er luchtige kleding gedragen wordt. Aangepaste werkkleding is essentieel, met name voor mensen die buiten werken. Engelbert-Strauss is gespecialiseerd in werkkleding, waaronder ook veiligheidskleding en kleding die gedragen kan worden bij warm weer, zoals de korte werkbroek van engelbert strauss. Het is belangrijk dat werkgever en werknemer in gesprek gaan wat er mogelijk is bij hitte en dat de werkgever zorg draagt voor een werkomgeving waarin werknemers optimaal hun werk kunnen doen.

Terug naar kantoor

Binnen HEAT-SHIELD wordt ook onderzocht welke instrumenten kunnen helpen om aan te geven wanneer er bij extremer weer een groter risico bestaat op enerzijds oververhitting bij langdurige inspanning of anderzijds koudeletsel bij langdurig buiten werken. Terug naar de huidige hittegolf. Nu deze golf nog een paar dagen aanhoudt, gaan sommige thuiswerkers terug naar kantoor omdat het daar koeler is. Bedrijven en instanties zijn niet verplicht een koele werkplek aan te bieden, zolang de warmte tenminste geen gezondheidsschade oplevert.

Tips als je thuis werkt

We ontkomen niet aan de hitte, dat is een feit. Heb je geen koele kantoorplek waar je naartoe kunt vluchten? Dan kun je ervoor kiezen om je werktijden aan te passen, de gordijnen overdag dicht te houden, veel water te drinken, je sokken uit te doen, een ventilator te kopen en cafeïne te vermijden. En doe het vooral rustig aan.