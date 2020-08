Weeronline: gemiddelde temperatuur deze hittegolf ‘ongekend hoog’

De gemiddelde maximumtemperatuur van deze hittegolf is ongekend hoog, stelt Weeronline. De afgelopen elf dagen was het gemiddeld 31,7 graden in De Bilt. Bij de langste officiële hittegolf – van 29 juli tot en met 15 augustus 1975 – was de gemiddelde maximumtemperatuur 29,2 graden.

De overige hittegolven uit de ‘top-3 van de langste’ hadden 30,7 graden (1976) en 30,4 graden (2006) als gemiddelde hoogste temperatuur. De hoogste gemiddelde maximumtemperatuur van een hittegolf was vorig jaar. Tijdens die zeer warme week (waarin het op meerdere plaatsen in het land 40 graden werd) was het in De Bilt gemiddeld 33,0 graden. Maar deze hittegolf duurde ‘maar’ zes dagen.

De huidige hittegolf (de 29e officiële sinds 1901) had een niet eerder vertoonde reeks van acht tropische dagen (30 graden of meer). Het vorige record was zes dagen op rij, in de zomers van 1941 en 1975.

Er is ongeveer 50 procent kans dat de temperatuur maandag in De Bilt stijgt naar 25 graden en meer, verwacht Weeronline. Bij een maximumtemperatuur van 24,9 graden is de hittegolf direct voorbij en blijft deze periode ‘steken’ op twaalf dagen, en een zevende plaats van langste officiële hittegolven sinds 1901.