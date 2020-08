Ruim 900.000 kijkers voor kwartfinale Champions League

SBS6 heeft zaterdagavond op prime time gescoord met de kwartfinale van de Champions League tussen Olympique Lyon en Manchester City. Er keken 937.000 mensen naar de wedstrijd. Het was daarmee het op één na best bekeken programma van de dag. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Olympique Lyon verzekerde zich ten koste van Manchester City van een plek in de halve finales van de Champions League. De ploeg van Memphis Depay en Kenny Tete was in Lissabon met 3-1 te sterk voor de Engelse grootmacht.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was met 1,6 miljoen kijkers het best bekeken programma van de dag.