De automobilist die zaterdagavond op een groep jongeren in Deventer inreed, had drugs gebruikt. Volgens de politie had de 23-jarige Roemeen niet gedronken toen hij op de Nering Bögelweg mogelijk bewust met hoge snelheid op de groep jongeren met scooters en een auto inreed. Zijn motief is nog niet bekend.

Door de aanrijding op een bedrijventerrein raakten twee vrouwen uit Deventer (19 en 17 jaar) en een 19-jarige vrouw uit Twello gewond.