Opnieuw overleg en persconferentie over corona

Premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge geven dinsdag weer een persconferentie waarin ze de laatste stand van zaken over het coronavirus en de maatregelen belichten. Ze zullen daar ook aankondigen dat de discotheken en nachtclubs voorlopig nog niet de deuren mogen openen. Rutte was daar eerder al pessimistisch over, omdat cijfers aangeven dat het risico op besmetting met het coronavirus nog steeds groot is.

Aanvankelijk was 1 september de streefdatum voor een heropening van de dansgelegenheden. De belangenvereniging van nachtclubs baalt ervan dat er geen versoepeling komt, maar gaat kijken hoe de branche verder kan. Ook gaat ze aandringen op meer steun van de overheid, zei de vereniging na een gesprek maandag op het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Voorafgaand aan de persconferentie aan het begin van de avond komt de ministeriƫle commissie bijeen om over de coronacrisis te praten.