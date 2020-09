Jongeren denken mee aan oplossingen voor de klimaatcrisis

Vertegenwoordigers van diverse jongerenorganisaties praten dinsdag met premier Mark Rutte en de ministers Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). De jongeren denken mee en proberen bij te dragen aan oplossingen voor de klimaatcrisis, maar bijvoorbeeld ook voor de woningnood onder jongeren.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb), de Jonge Klimaatbeweging, NJR en andere jongerenorganisaties hebben zich verenigd in Denktank-Y. Hun basisboodschap dinsdag zal zijn dat duurzaamheid centraal moet staan bij het economische herstel na de coronacrisis. De virusuitbraak mag er niet toe leiden dat de overstap op schone energie vertraging oploopt, zo vinden ze. Het gesprek is in het Catshuis in Den Haag.