In een woning aan de Balistraat in Den Helder is een dode gevonden. Het slachtoffer is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. De politie kan nog niet zeggen of het om een man of een vrouw gaat en wat zich heeft afgespeeld.

Agenten waren samen met de ambulance naar de woning gereden, na een melding dat iemand op dat adres medische hulp nodig had. De recherche en de forensische opsporing doen onderzoek.