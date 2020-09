SGP: kabinet, geef perspectief op vrijheid voor vaccin er is

Het kabinet moet duidelijk maken wanneer de coronaregels deels kunnen worden teruggedraaid als het virus redelijk onder controle is. Dat zegt SGP-leider Kees van der Staaij. Ook voordat er een vaccin is, moeten meer vrijheden mogelijk worden gemaakt.

Van der Staaij werd op de partijdag van zijn Staatkundig Gereformeerde Partij opnieuw tot lijsttrekker uitgeroepen, met het overgrote deel van de stemmen. In zijn speech prees hij hoe het kabinet “in totaal nieuwe crisisomstandigheden zoekend en tastend de weg zocht en vond”, maar er is volgens Van der Staaij nog wel veel aan te merken op het coronabeleid.

Zo waren de coronamaatregelen aan het begin van de crisis te algemeen, zegt de SGP-leider terugkijkend. “Ze deden onvoldoende recht aan de menselijke maat.” Voor de komende maanden moet het kabinet perspectief bieden, en zich “niet blindstaren op het vaccin. Als beperkende regels worden ingesteld moet ook inzicht worden geboden wanneer ze weer kunnen worden opgeheven”, zegt Van der Staaij.

De SGP heeft drie zetels in de Tweede Kamer, maar is een belangrijke steunpilaar van het kabinet. Dat betekent niet dat Van der Staaij zomaar zal tekenen bij het kruisje, als het bijvoorbeeld gaat over de coronaspoedwet waar de Kamer zich bijvoorbeeld over zal buigen. De partij wil erop toezien dat de coronaregels “niet verder gaan dan echt nodig is en niet langer duren dan strikt noodzakelijk is”.