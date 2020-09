Petitie voor bedreigde Nobelprijswinnaar Mukwege

Bijna 10.000 mensen hebben tot nu toe de petitie getekend voor Nobelprijswinnaar en gynaecoloog Dr. Denis Mukwege. De Stichting Vluchteling en de Mukwege Foundation zijn de petitie donderdag gestart om aan de Nederlandse regering te vragen toe te zien op een adequate bescherming van Mukwege. De internationaal geprezen en beroemde activist, die vele duizenden verkrachte en verminkte vrouwen helpt, wordt opnieuw ernstig bedreigd.

Mukwege wordt in Congo al jaren beschermd door troepen van de VN-vredesmissie MONUSCO. Deze bescherming werd vanwege corona ingetrokken en nog altijd niet hersteld, ondanks ernstige, door de VN erkende bedreigingen. De Mukwege Foundation en Stichting Vluchteling maken zich grote zorgen over de veiligheid van Mukwege die eerder ternauwernood ontsnapte aan pogingen hem om het leven te brengen.

Er is volgens Stichting Vluchteling en de Mukwege Foundation veel steun voor Mukwege. De PvdA zei eerder deze week dat Nederland zich sterk moet maken voor hervatting van de bescherming van Mukwege in Congo. Maar de steun heeft nog niet geleid tot concrete actie. Daarom vragen de twee organisaties via de petitie aan de Nederlandse regering al het mogelijke te doen om zorg te dragen voor een adequate bescherming van Mukwege, zijn familie, het Panzi ziekenhuis en de patiƫnten.