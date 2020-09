Weer ‘goed beeld’ op iets drukkere zondag op de Bazaar

Ook op de normaal gesproken iets drukkere zondag zijn coronamaatregelen goed nageleefd op de Bazaar in Beverwijk, zegt een woordvoerster van de organisatie. “Maatregelen lijken goed te werken, het beeld is goed.”

Afgelopen donderdag hoorde de Bazaar van de gemeente en de veiligheidsregio dat er groen licht was voor volledige openstelling. Dat bekende dat ook hal 30 zuid en de hallen 31 tot en met 33 open konden. Hal 30 noord was sinds vorige week zaterdag al open. De hallen waren bijna twee weken geleden op last van de Veiligheidsregio Kennemerland en de gemeente Beverwijk gesloten omdat het onmogelijk bleek 1,5 meter afstand te houden.

Bij de Bazaar was er zaterdag een gevoel van opluchting dat de boel weer volledig open kon. De Bazaar verhuurt ruimte aan ongeveer 12.000 ondernemers. De organisatie heeft twintig extra handhavers aangenomen die erop toezien dat de regels (eenrichtingsverkeer, mondkapjesplicht ) worden nageleefd. Veel winkeliers waren zondag ook bezig om te zorgen dat alles goed verloopt.