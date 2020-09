Aantal coronabesmettingen stijgt tot boven de signaalwaarde

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen stijgt vrijdag met 1270. Dat komt neer op 7,3 positief geteste mensen op elke 100.000 inwoners. Voor het eerst sinds 17 april komt het aantal besmettingen boven de zogenoemde signaalwaarde uit. Dat cijfer is een soort alarmbel die de overheid heeft ingesteld. Als het aantal besmettingen uitkomt boven de 7 per 100.000 zijn er misschien extra maatregelen nodig.

Op woensdag meldde het coronadashboard van de overheid 1140 nieuwe gevallen. Dat was de eerste keer sinds april dat het dagelijkse cijfer boven de duizend uitkwam. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 6600 nieuwe gevallen geregistreerd.

De regio Haaglanden telde de meeste nieuwe gevallen. Het virus werd in Den Haag en omgeving 222 keer vastgesteld. Daaronder zijn 123 gevallen in Den Haag zelf, 28 in Delft en 21 in Zoetermeer. Het aantal besmettingen in Amsterdam-Amstelland steeg met 209, waaronder 186 in Amsterdam zelf. In Rotterdam-Rijnmond kwamen 172 nieuwe gevallen aan het licht.