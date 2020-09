Zoektocht naar vermiste vrienden bij Liessel dinsdag verder

De zoektocht in een waterplas bij het Brabantse Liessel naar twee sinds 1974 vermiste vrienden is vrijdag afgebroken. Dinsdag wordt het zoeken in de plas De Brink voortgezet, liet de politie vrijdag weten.

De politie zoekt samen met een gespecialiseerd bedrijf al sinds dinsdag in De Brink naar Piet Hölskens (22) en Hans Martens (21), die na een bezoek aan een café in Deurne in maart 1974 spoorloos verdwenen.

De bedoeling was dat vrijdagmiddag het onderzoek zou worden afgerond na het nader bekijken van twee plekken onder water. Tijdens een eerste globale onderzoek in 2018 met een sonarboot vond de politie aanwijzingen dat op twee plaatsen in de bodem onder water metaal lag. Dat zou kunnen zijn van de auto waarin beide vrienden voor het laatst gezien zijn.

Maar op de eerste zoekplek, 7 meter onder water, werd woensdag slechts een staalkabel gevonden. Op de tweede zoekplek ondervond het bedrijf vrijdag tegenslag omdat het zand op de diepe bodem zich daar lastiger laat wegzuigen, aldus een woordvoerder van de politie. Daarom is het werk vrijdag gestopt. Dinsdagochtend gaat het wegzuigen verder, in de hoop dan wel iets te vinden.

Het zoeken naar de twee mannen lag lange tijd stil. Maar de politie hervatte de zoektocht naar de rode Fiat 850 coupé waarmee Hölskens en Martens in maart 1974 uit Deurne wegreden, nadat de familie in 2017 een recherchebureau in de arm had genomen. Dat stelt dat beide vrienden vermoord en vervolgens met de auto in De Brink gedumpt zijn. Deze aanwijzingen vond de politie zo serieus, dat besloten werd in De Brink naar de auto op zoek te gaan.

De zaak is volgens de politie overigens verjaard. Dit zeer tot verdriet van de nabestaanden die een petitie begonnen om ook verjaring van oude moorden op te heffen. Sinds 2006 kunnen moorden van na 1988 niet meer verjaren, maar die van voor die tijd wel.